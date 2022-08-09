لطفي العبدلي يعلن مغادرته لتونس نهائيا

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وقال في تدوينة بصفخته الرسمية " أنا بالتأكيد ساغادر البلاد ..الله غالب سرقت الأمل الصغير الذي مان لدي".يذكر ان الامن انسحب من تأمين عرض العبدلي بصفاقس بعد انزعاج بعض الامنيين من محتوى المسرحية ومضمونها الذي تضمن حسب نقابة الامن الداخلي مسا من الذوق العام حسب تعبير ناطقها الرسمي شكري حمادة.وكانت شركة "بوذا برود" لصاحبها محمد بوذينة منتج العمل "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها" للممثل العبدلي، قررت إلغاء بقية العروض المبرمجة لهذا العمل إلى حين إشعار آخر.وأوضحت شركة "بوذا"، المنتجة للعمل، أن إلغاء بقية عروض العمل المسرحي، جاء بناءً على ما اعتبرته "الإعتداء" الذي طال المنتج محمد بوذينة، و"تكرّر التجاوزات والمضايقات الأمنية منذ انطلاق الجولة الصيفية".وأعلنت شركة الإنتاج، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن إلغائها أيضا لعروض الزيارة، "مبدئيا، إلى حين إشعار آخر".وعلى إثر هذه الأحداث التي رافقت عرض لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس الدولي، أعلنت إدارة مهرجان عروس البحر بقرقنة عن تأجيل عرض لطفي العبدلي المبرمج الليلة إلى موعد لاحق.كما أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان بنزرت الدولي رسميا عن إلغاء عرض الممثل الكوميدي لطفي العبدلي الذي كان من المبرمج أن يقام في سهرة الغد الثلاثاء 9 أوت.