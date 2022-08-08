العلوي: العبدلّي وباسم يوسف اشتركا في مساندة الظّلم، فسلّط اللّه عليهما نفس الظّالمين

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قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ان المسرحي لطفي العبدلي لقي مصير الاعلامي المصري باسم يوسف.يذكر أن العرض المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها " الذي قدمه الفنان الكوميدي، لطفي العبدلي، ليلة الأحد، على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، شهد احتجاج وانسحاب من قبل عناصر الأمن و تشويش ومحاولة لإيقافه في عديد المناسبات، بسبب ما تضمنه نص المسرحية في تقدير البعض من "عبارات غير أخلاقية وإيحاءات جنسية "" اللّه غالب يا سي لطفي! لو كان جاو "وجوه الهمّ" مازالوا في البرلمان راهم قلبوا الدّنيا باش يدافعوا على دولة القانون ليك ولغيرك. آما إنت واللّي كيفك ما تسمع بالقانون كان وقتلّي تتمسّ سيادتك بصفة شخصيّة أو مصالحك بصفة مباشرة!احنا سمعنا بيه ذات يوم مع مرا زوّاليّة في المطار ولليوم مازلنا ندفع ثمن نصرتها!ريت شكون "وجوه الهمّ" بلحقّ يالطفي! هوما اللّي ما يشوفوا الهمّ كان كي يوصللهم، كيفك إنت وأمثالك!وهاكا الأغبياء اللّي باش يقولوا شامت نقلّهم ربّي يجبرلكم!هناك دروس لا بدّ منها حتّى ولو كانت دروسا بالكيّ! باسم يوسف في مصر صرخ بنفس الجملة :"حياتي في خطر!" لمجرّد أنّه قال نكتة!ولطفي العبدلّي وباسم يوسف اشتركا في مساندة الظّلم، فسلّط اللّه عليهما نفس الظّالمين، وتلك الأيّام...انتهى الدّرس ياغبي!"