من أجل شبهات فساد والتلاعب بالمال العام: فتح بحث ضد هؤلاء ..

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الاثنين 8 أوت 2022, أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمهندس مراقب اشغال و تقديم رئيس احد البلديات بجهة سيدي بوزيد و ادراج مقاول بالتفتيش لتحصنه بالفرار و امتناعه عن الحضور لدى باحث البداية، و ذلك على خلفية شكاية وردت عليها و قامت باحالتها لفرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد للبحث تتعلق بشبهات فساد و استيلاء على المال العام فيما يخص إعادة تهيئة بعض المسالك الفلاحية بأحد البلديات بجهة سيدي بوزيد.واكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لباب نات أنه قد تم تسخير احد الخبراء العدليين و مهندسة مدنية مختصة لإعداد تقرير في الغرض و إجراء الحجز و السماعات و المكافآت اللازمة.واكد الناطق الرسمي أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا في حق المتهمين .