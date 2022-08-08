من أجل شبهات فساد والتلاعب بالمال العام: فتح بحث ضد هؤلاء ..

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي

Publié le Lundi 08 Août 2022 - 17:22قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الاثنين 8 أوت 2022, أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمهندس مراقب اشغال و تقديم رئيس احد البلديات بجهة سيدي بوزيد و ادراج مقاول بالتفتيش لتحصنه بالفرار و امتناعه عن الحضور لدى باحث البداية، و ذلك على خلفية شكاية وردت عليها و قامت باحالتها لفرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد للبحث تتعلق بشبهات فساد و استيلاء على المال العام فيما يخص إعادة تهيئة بعض المسالك الفلاحية بأحد البلديات بجهة سيدي بوزيد.


واكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لباب نات أنه قد تم تسخير احد الخبراء العدليين و مهندسة مدنية مختصة لإعداد تقرير في الغرض و إجراء الحجز و السماعات و المكافآت اللازمة.

واكد الناطق الرسمي أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا في حق المتهمين .



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