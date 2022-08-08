ملف 700 حاوية لشبكة من المهربين على طاولة رئيس الجمهورية


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 17:16قراءة: 0 د, 39 ث
      
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 8 أوت 2022 بقصر قرطاج، بكلّ من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وتين سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، ونجاة الجوادي، المديرة العامة للديوانة وتناول الاجتماع جملة من المسائل أهمّها الجرائم الديوانية وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات.


وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء لأن ما حصل خاصة بعدد من الموانئ مازال متواصلا، وأشار، أيضا، إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.

ومن بين أهم المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية في هذا اللقاء ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف والتي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251049

Fathi  (Austria)  |Lundi 08 Août 2022 à 17h 44m |           
Ce corsaire ne cesse de monter des affaires bidons.....et ment sur ce pauvre peuple........ou sont passes les 500 millions ramasses par un responsable et qui les a pris a l étranger.......les 1500 milliards spollies ......que dit le rapport du ministere des finances.... qui est toujours cache et non diffuse ......on veut la verite et pas des mensonges ......les caisses ne sont pas
encore innondees de recettes comme a promis le corsaire......les mensonges continuent ....et le realites sont cachees......meme farid belhaj de la BM ne s ést pas tenu a carthage et a precise au corsaire que la BM a une tracabilite des fonds debloques...........avec qui il parle...comme l ´a dit Chaouachi .....le corsaire confond le million et le milliard ....c ést normal que lorsque l´etat est dirige par un rachete au bac .....il s ´effrite
et s ´effondre........



En continu...

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