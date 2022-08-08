شكري حمادة: أي عرض فني سيمسّ من الذوق العام سنتسحب منه وسنرفض تأمينه


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 12:22قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال الناطق الرسمي بإسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة خلال تدخله هاتفيا في برنامج "البلاد اليوم" على الاذاعة الوطنية : "من هنا فصاعدا أي عرض فني سيمسّ من الذوق العام سننسحب منه وسنرفض تأمينه"
وأشار إلى إن الفصل 226 من المجلة الجزائية يجرّم الخدش بالحياء، مضيفا: "من هنا فصاعدا لن نقبل بأن نكون طرفا في جريمة أخلاقية".


وكانت قوات الأمن انسحبت من عرض المسرحي لطفي العبدلي في مهرجان صفاقس الدولي بسبب محتوى المسرحية.
، وقد دخل عدد من الأمنيين في مناوشات مع العبدلي على خشبة المسرح محاولين إيقاف العرض، إلاّ أنّ الجمهور الحاضر واصل مناصرة العبدلي ومشاهدة المسرحية، فيما قامت الوحدات الأمنية بالانسحاب من العرض.



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