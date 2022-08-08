ألفة الحامدي: تجاوز عدد المهندسين الذي قمت بتكوينهم في جميع أنحاء العالم الألفين

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"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 🙏تم صدور كتابي الرابع في مجال إدارة المشاريع الكبرى و الذي يفسّر آليات تنظيم العمل داخل المشاريع المعقّدة (complex projects) حسب الطريقة التي ابتكرتها منذ سنة 2013 و التي تهدف إلى تقليص تكاليف و وقت الانجاز لهذه المشاريع و تضمن شفافية العمل داخلها.هذا الكتاب هو خلاصة لعقد كامل من العمل في هذا المجال.أعمل منذ سنة 2013 على ان تكون هذه الطريقة معتمدة من أكبر الشركات العالمية إضافة الى تكوين و اعتماد مديري المشاريع الكبرى و المهندسين العاملين في هذا المجال في عديد الدول وفق هذه الطريقة.اليوم و الحمد الله، تجاوز عدد المهندسين الذي قمت بتكوينهم في جميع أنحاء العالم الألفين و تمّ اعتماد هذه الطريقة من أكبر شركات البيترول و البناء و المناجم و مجالات اخرى في ثلاث قارّات.لم تكن مسيرتي لتحقيق هذا النجاح سهلة و لازال عملي يتطلب مني جهد كبير، و لكن، لي أن اقول أن الاطار الذي يعمل فيه الشخص و الفريق الذي تعمل معه لهم تأثير كبير على مدى نجاعة و سرعة النجاح.بالدّارجة: أنا كان جيت في تونس، ما كنتش انجم نأثّر في قطاعات كاملة على مستوى عالمي.و انا متأكدة أنه فم باحثين و مهندسين توانسة الي عندهم القدرة على القيام بمثل هذه الانجازات في مجالهم و أكثر، و لكن الاطار الاقتصادي في تونس قديم و لا يتناسب مع معطيات المنظومة الاقتصادية العالمية و لا يتناسب مع سرعة و طموح جيلنا و المنظومة ككل لا تحترم الملكية الفكرية و لا تعطيها قيمتها.الى كل من يسألني، علاش ولّيت تعمل في السياسة؟على خاطر قدرة شباب بلادنا مكبّلة باقتصاد قديم و ادارة قديمة و نحب القدرة هذه تتحرّر من غير ما يتلزّ الواحد يغادر تونس. "