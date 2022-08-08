مروان العباسي يلتقي نظيره الليبي في تونس

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بتونس العاصمة مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.ووفق بلاغ لمصرف ليبيا المركزي ركّز الاجتماع على مناقشة الملفات المشتركة بين الطرفين في الجانبين المصرفي والمالي ومراجعة لبعض اتفاقيات التعاون و تبادل الخبرات الموقعة بين المصرفين.