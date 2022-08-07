مخلوف : النحات زبير التركي نحن تمثال ابن خلدون على هيأته ووجهه


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 21:20قراءة: 0 د, 46 ث
      
بعدما آثار تمثال الشهيد شكري بلعيد في ولاية صفاقس جدلا واسعا كونه لا يشبه الشهيد كشف القيادي في ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة في صفحته الرسمية على الفيسبوك ان تمثال العلامة ابن خلدون الشهيد تعود لهيئة النحات بشير التركي.


وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية " على ذكر التماثيل التي تشبه أصحابها والتي لا تشبه ..

يبقى الفنان الأسطورة والنحات العبقري زبير التركي رحمه الله أذكاهم على الإطلاق .. فقد استطاع إقناع كل سكان البسيطة بأن الشخص المنحوت في التمثال المشرف على الشارع الثورة هو للعلامة إبن خلدون وهو نفس الوجه الذي صدّر به كذلك الورقة النقدية من فئة عشرة دنانير تونسيّة ..

والحقيقة أن المرحوم زبير التركي لم يتكلّف عناء تخيّل وجه العلامة ابن خلدون ولو للحظة .. بل اختصر الوقت والتاريخ ونحت وجهه هو وخلّد نفسه على التمثال وعلى الورقة النقدية .. إي نعم الوجه هو وجه الفنان المرحوم زبير التركي .. وكفى الله المؤمنين القتال."


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