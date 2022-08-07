صورة اليوم: تركيز تمثال لشكرى بلعيد لا يشبه شكرى بلعيد!؟

تم السبت 7 اوت، تركيز تمثال للشهيد شكري بلعيد وسط مدينة صفاقس وقد اشرف الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على تركيز التمثال بحضور عدد من ممثلي الطبقة الشغيلة ونشطاء بالمجتمع المدني وشقيق الشهيد بلعيد.وقد اثار تمثال شكري بلعيد جدلا واسعا في صفحات الفايسبوك بسبب غياب وجه الشبه بين التمثال وملامح شكري بلعيد وهو ما اعتبره البعض اهانة للشهيد بلعيد وما دفع النحات سالم الشعباني الي اعلان تطوعه لاعادة تشكيل ملامح التمثال بحيث تصبح مشابهة لملامح بلعيد.