سمير الوافي: مسكين شكري بلعيد فشلوا حتى في تكريمه..وطلعوه كي الهاروني


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 17:31قراءة: 0 د, 31 ث
      
انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك التمثال الذي تم نحته للشهيد شكري بلعيد في ولاية صفاقس.
وقال الوافي " مسكين شكري بلعيد فشلوا حتى في تكريمه..وطلعوه كي القيادي في حركة النهضة الهاروني".


وكان اتحاد الشغل أعلن اليوم عن تدشين مجسم تذكاري للشهيد شكري بلعيد بصفاقس ، بحضور الأمين العام نور الدين الطبوبي .


وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية " دفعوا 80 مليون من المال العام...مقابل تمثال يجسد ويكرم الشهيد شكري بلعيد...فكانت النتيجة : ملامح عبد الكريم الهاروني...!!!
مسكين شكري بلعيد ضيعوا حقيقة إغتياله...وحق دمه...وحق التاريخ...ولم يفلحوا حتى في تكريمه...!!!
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