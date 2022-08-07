سمير الوافي: مسكين شكري بلعيد فشلوا حتى في تكريمه..وطلعوه كي الهاروني

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انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك التمثال الذي تم نحته للشهيد شكري بلعيد في ولاية صفاقس.وقال الوافي " مسكين شكري بلعيد فشلوا حتى في تكريمه..وطلعوه كي القيادي في حركة النهضة الهاروني".وكان اتحاد الشغل أعلن اليوم عن تدشين مجسم تذكاري للشهيد شكري بلعيد بصفاقس ، بحضور الأمين العام نور الدين الطبوبي .وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية " دفعوا 80 مليون من المال العام...مقابل تمثال يجسد ويكرم الشهيد شكري بلعيد...فكانت النتيجة : ملامح عبد الكريم الهاروني...!!!مسكين شكري بلعيد ضيعوا حقيقة إغتياله...وحق دمه...وحق التاريخ...ولم يفلحوا حتى في تكريمه...!!!