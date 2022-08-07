المحرس: أمسية رياضية متميزة في قرية الاطفال س و س تحت شعار " كلنا ولاد تونس "


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 17:25قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحت شعار"كلنا ولاد تونس"، احتضن فضاء قرية الأطفال س و س بالمحرس، أمس السبت 06 أوت 2022، الدورة المصغرة في كرة القدم التي نظمتها المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بصفاقس بالشراكة مع مندوبية الشباب والرياضة، الوحدة الأولى لتنشيط الاحياء بصفاقس و قرية س و س المحرس وذلك بمشاركة أطفال القرية و أطفال من أبناء التونسيين المقيمين بالخارج وأطفال من فوج الكشافة بالمحرس.




هذا وتضمن برنامج هذه الدورة أجواء تنشيطية من التعبيرات الفنية الشبابية وعرض خاص للبطل التونسي محمد اليانقي المتحصل على بطولة فرنسا في رياضة الكاراتيه. أما في ختام التظاهرة، فقد تم تتويج الفائزين وتوزيع شهادات شكر للمشاركين.


وائل الرميلي
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