النيابة بسيدي بوزيد تأذن بفتح بحث اثر تداول مقطع فيديو اباحي لطفلة ومسن على مواقع التواصل الاجتماعي

باب نات - أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ،جابر الغنيمي باب نات اليوم الأحد 7 اوت 2022 ،اته بمجرد علم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بوجود فيديو اباحي متداول بين رواده قامت بالتثبت من وجوده و من ثم الاطلاع علي محتواه و الذي تضمن أفعال و حركات لااخلاقية و جنسية تجمع بين رجل كبير السن و فتاة تبدو صغيرة السن ، و قد قررت تعهيد الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بفتح محضر بحث في الغرض بصفة فورية و عاجلة و معاينة مقطع الفيديو و سماع الفتاة ووليها الشرعي و مندوب حماية الطفولة بالجهة....

و استدعاء الرجل المعني في الفيديو قصد سماعه في الغرض، غير انه لم يحضر و تحصن بالفرار ، فتم ادراجه بجدول التفتيشات العدلية لفائدة العدالة..... و الأبحاث ما زالت متواصلة في الغرض موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.



