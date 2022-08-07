عصام الشابي: الغاء عرض مقداد السهيلي في المنستير سابقة خطيرة وتراجع عن مكتسبات الثورة والحرية

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انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قرار مهرجان منستير الدولي الغاء عرض " حسين في بكين" للمسرحي مقداد السهيلي بسبب المس من شخصية الزعيم الحبيب بورقيبة.ووصف الشابي القرار بالخطير وبانه تراجع عن مكاسب الثورة والحرية.وكانت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان المنستير الدولي قالت في بلاغ لها مساء امس السبت انها قررت الغاء عرض المسرحي مقداد الشهيلي.وافادت الهيئة " أنه نظرا للحساسية التي أثارتها مسرحية مقداد السهيلي حسين في بيكين و المبرمجة يوم الأحد 7 أوت 2022 ، وحرصا من هيئة المهرجان على تجنب كل ما يفهم منه التشجيع على المس من رموز المدينة من قريب أو بعيد و تفاعلا مع ما أبدته شرائح من أبناء المدينة و من أحباء المهرجان من عزوف عن هذا العرض في علاقة بسابقة إعلامية وقع فيها المس من شخصية الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة فانه تقرر إلغاء هذا العرض و سيقع تعويضه لاحقا بعرض مسرحي آخر ..