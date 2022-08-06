إقالة معتمد سيدي علي بن عون على خلفية تعليق صورة قيس سعيد بالصومعة المحاذية لمقام سيدي علي بن عون


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 19:01قراءة: 0 د, 25 ث
      
تقرر بعد ظهر اليوم السبت 6 اوت 2022، اعفاء حيدر التيمومي معتمد منطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد وفق ما ذكرت إذاعة “كرامة اف ام” الجهوية.



ومن المرجح ان يكون الاعفاء على علاقة بتعليق صورة رئيس الجمهورية قيس سعيد على صومعة المسجد الملاصق لضريح الولي الصالح سيدي على بن عون .


وكانت ولاية سيدي بوزيد قد اكدت ان رئيس الجمهورية اذن بازالة صورته من على صومعة المسجد فورا ونقلت عنه تشديد رفضه شخصنة السلطة.


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