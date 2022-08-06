رئيس الجمهورية يأمر بإزالة صورته من أعلى صومعة مسجد بسيدي بوزيد

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تم اليوم السبت وبقرار اداري سحب صورة رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي تم تثبيتها عشية الأمس الجمعة في صومعة أحد مساجد معتمدية سيدي علي بن عون.وقد أحدثت الصورة ضجة لدى الرأي العام.وكانت هيئة مهرجان الولي الصالح سيدي علي بن عون نفت علاقتها بالصورة المذكورة وفق بلاغ صادر عن الهيئة.وكانت ولاية سيدي بوزيد أكدت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أذن بإزالة صورته 'فورا' بعد تعليقها على إحدى المآذن بمعتمدية سيدي علي بن عون.وجاء في بلاغ الولاية ما يلي ''على إثر تعليق صورة سيادة رئيس الجمهورية على إحدى المآذن بمعتمدية سيدي علي بن عون، أذن الرئيس بإزالتها فورا رفضا قاطعا شخصنة السلطة" .