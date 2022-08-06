حارس مرمى النّادي الصفاقسي "يحرق " إلى إيطاليا

غادر حارس المرمى الشّابّ للنّادي الرياضي الصفاقسي علي شلبي أرض الوطن ضمن إحدى رحلات الهجرة غير الشّرعية في اتّجاه السّواحل الإيطالية.الخبر أكّدته صفحة CSS Fans وصفحة الحارس علي شلبي نفسه على حسابه الخاصّ على الفايسبوك صباح اليوم، من خلال نشر صورة له وهو على متن قارب رفقة عدد من المجتازين، وكتب Hamdoullah .تجدر الإشارة إلى أنّ علي شلبي حارس واعد وسبق له الانتماء للمنتخبات الوطنية للشبّان.وقد نجح في امتحان الباكالوريا لهذه السنة.