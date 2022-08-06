كانوا يستغلون حسابات الكترونية مشبوهة ويصفون الأمنيين بالطواغيت :القبض على 3 متشددين بقلب العاصمة


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 11:43قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكن أول أمس أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الخاصة بالإدارة العامة للمصالح المختصة من إيقاف 3 متشددين باحد الاسواق الشعبية بالعاصمة وبجلبهم والتحري معهم تبين انهم يتبنون الفكر الديني المتشدد ويستغلون حسابات إلكترونية مشبوهة تعمدوا عبرها تنزيل محتويات من منظور جهادي وتحريضي، فضلا عن تعمد احدهم تنزيل خطب وتدوينات تنعت بمنتسبي المؤسسة الأمنية ب"الطواغيت".


باستشارة النيابة العمومية اذنت باحالتهم على الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب ببوشوشة لمزيد تعميق الأبحاث معهم.

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