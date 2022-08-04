ألفة الحامدي: عبير موسي أسقطت مدرسة الدساترة

اتهمت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي اليوم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي باسقاط مدرسة "الدساترة"، وفق ترجيحها.وتابعت ضيفة برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة اف ام أن عبير موسي تتحمل مسؤولية ذلك، مردفة بالقول: عبير موسي أسقطت الجمهورية الأولى التي أسسها أجدادنا في علاقة بالدساترة، وفق تعبيرها.وأضافت أن يوم 25 جويلية هو "تاريخ بداية اعلان وفاة الحزب الدستوري الحر"، على حد قولها.