والدتهم متوفاة: اب يعتدي على أطفاله ويتسبب في عاهة بدنية لأحدهم

صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي ل" باب نات " اليوم الأربعاء 3 اوت انه بتاريخ 15 جويلية 2022 حفظ محضر يتعلق بشكاية تقدمت بها جدة لقصّر، متهمة زوج ابنتها المتوفاة بسوء معاملتهم و الاعتداء عليهم بالعنف، لعدم كفاية الحجة .و بتاريخ امس الثلاثاء 2 اوت 2022 تقدم مندوب حماية الطفولة بقابس بتقرير حول الموضوع مرفوقا بمؤيدات فقررت النيابة العمومية على ضوء ذلك في شخص وكيل الجهمورية، استئناف التتبع بالمحضر المذكور طبقا للفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية ،ضد الأب المتهم و كل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل الاعتداء بالعنف الشديد و سوء معاملة طفل ما نجم عنه إصابته بعاهة بدنية وإهمال شؤون قاصر وفقا للفصول 218 جديد و 224 و 212 مكرر و 213 من المجلة الجزائية .ولقد تعهد بالبحث قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس.