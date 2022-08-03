رئيس الجمهورية يستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 20:14قراءة: 0 د, 31 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح هذا اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر قرطاج ياسين حمادي، وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لإجتماع اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي.
وقد نوّه رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بالمستوى المتميّز الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع الميادين داعيا إلى ضرورة مزيد تكثيفها وتنويعها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية على أهمية دعم التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي والسعي إلى تذليل جميع الصعوبات من أجل تيسير تنقل مواطني البلدين في الإتجاهين.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250826



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 03 أوت 2022 | 5 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:26 16:14 12:32 05:26 03:46
Babnet
28°
Babnet33°Babnet% 74:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2534°-2636°-2634°-2835°-26
  • Avoirs en devises
    23841,5

  • (3 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21647 DT        1$ =3,13719 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 aout)   1717,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   