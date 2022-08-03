رئيس الجمهورية يستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح هذا اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر قرطاج ياسين حمادي، وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لإجتماع اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي.وقد نوّه رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بالمستوى المتميّز الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع الميادين داعيا إلى ضرورة مزيد تكثيفها وتنويعها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية على أهمية دعم التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي والسعي إلى تذليل جميع الصعوبات من أجل تيسير تنقل مواطني البلدين في الإتجاهين.