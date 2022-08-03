إيقاف النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري المتحصّن بالفرار منذ أشهر

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تم اليوم الأربعاء، إيقاف راشد الخياري، النائب في البرلمان المنحل والصادرة في حقه بطاقة جلب من طرف النيابة العسكرية، وفق ما أكده المحامي مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأكد المصدر أن منوّبه (راشد الخياري) على ذمّة فرقة الحرس الوطني ببن عروس، وأنّ ظروف إلقاء القبض عليه "غير معلومة إلى حد الساعة، بعد أن أمضى أشهرا في السرية"، وفق تعبيره.يُذكر أن الخياري، تحصّن بالفرار منذ أكثر من سنة، إثر صدور بطاقة جلب في حقه، على خلفية اتهامه رئيس الجمهورية ب"العمالة والتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال من المخابرات الأمريكية"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية ب"فايسبوك".وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب ضد راشد الخياري في 21 أفريل 2021.وقد وُجهت للخياري تهم "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد عمل القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".