النهضة تندد بمثول الغنوشي أمام فرقة الحرس الوطني بالعوينة وتؤكد انه تم اتهامه زورا وبهتانا بنعت الأمنيين بالطاغوت


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 12:23قراءة: 0 د, 24 ث
      
اصدرت الاربعاء، 3 اوت، حركة النهضة بيانا افادت من خلاله بأن زعيم الحركة راشد الغنوشي يمثل امام فرقة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه بسبب الاتهام الموجه اليه بنعت الأمنيين بالطغاة.


وعبرت الحركة عن تنديدها بالاتهام الموجه للغنوشي زورا وبهتانا حسب نص البيان مشددة على ان ما يحصل مع الغنوشي هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب.

واعتبرت ان الاتهام الموجه للغنوشي محاولة سخيفة لفبركة ملف له مذكرة بأن الغنوشي رمز من رموز الفكر الوسطي المعتدل وفق نص البيان.

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