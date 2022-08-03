مرصد رقابة: اتحاد الشغل يهرسل المؤسسات العمومية للحصول على المال العام

اتهم الاربعاء 3 اوت، مرصد رقابة، الاتحاد العام التونسي للشغل بهرسلة المؤسسات العمومية للحصول على المال العام الذي يتمثل حسب المرصد في دعم مالي وامتيازات عينية موجهة بالاساس لجريدة الشعب التابعة للاتحاد.ونشر المرصد مجموعة من المراسلات الموجهة من اتحاد الشغل لمجموعة من المؤسسات العمومية للحصول على الدعم المالي مضيفا بأن عدم استجابة مسؤولي المؤسسات العمومية لطلبات الاتحاد كانت تعني تعريض المؤسسات لخطر الهزات الاجتماعية والاضرابات.