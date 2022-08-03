الاستماع لراشد الغنوشي كمتهم في قضية جديدة

يمثل اليوم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، لسماعه على خلفية اتهامه بنعت الأمنيين بـ”الطاغوت” خلال تأبينه للقيادي بحركة النّهضة من جهة تطاوين فرحات العبار.وقد تحول أعضاء من هيئة الدفاع عنه معه للفرقة المذكورة .وكان سامي الطريقي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد للعربي الجديد أن الغنوشي سيمثل صباح اليوم أمام إحدى الفرق بثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة تونس للتحقيق.ويأتي هذا الاستماع بعد الكلمة التي ألقاها الغنوشي خلال تأبينه في فيفري الماضي بمدينة تطاوين للمدير السابق لمكتب الجزيرة فرحات لعبار، ونُسب إليه أنه قال "كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله"، بحسب الاتهام، وقد يتم للاستماع إليه بسبب استعمال كلمة "طاغوت".وقال الطريقي إن لجنة الدفاع ستتولى الرد وتوضيح هذه التصريحات التي تعود إلى فترة كان فيها الراحل يناضل قبل الثورة.