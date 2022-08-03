الاستماع لراشد الغنوشي كمتهم في قضية جديدة


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 11:11قراءة: 0 د, 41 ث
      
يمثل اليوم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، لسماعه على خلفية اتهامه بنعت الأمنيين بـ”الطاغوت” خلال تأبينه للقيادي بحركة النّهضة من جهة تطاوين فرحات العبار.
وقد تحول أعضاء من هيئة الدفاع عنه معه للفرقة المذكورة .



وكان سامي الطريقي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد للعربي الجديد أن الغنوشي سيمثل صباح اليوم أمام إحدى الفرق بثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة تونس للتحقيق.

ويأتي هذا الاستماع بعد الكلمة التي ألقاها الغنوشي خلال تأبينه في فيفري الماضي بمدينة تطاوين للمدير السابق لمكتب الجزيرة فرحات لعبار، ونُسب إليه أنه قال "كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله"، بحسب الاتهام، وقد يتم للاستماع إليه بسبب استعمال كلمة "طاغوت".
وقال الطريقي إن لجنة الدفاع ستتولى الرد وتوضيح هذه التصريحات التي تعود إلى فترة كان فيها الراحل يناضل قبل الثورة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250795



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 03 أوت 2022 | 5 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:26 16:14 12:32 05:26 03:46
Babnet
33°
Babnet33°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2535°-2637°-2735°-2835°-26
  • Avoirs en devises
    23841,5

  • (2 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21647 DT        1$ =3,13719 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 aout)   1657,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   