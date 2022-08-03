عياض بن عاشور النظام الحالي استبدادي وظالم

صرح أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية القضاة التونسيين أن "الفصل 80 استُعمل للتصدي لأزمة سياسية كبرى، لكن روح هذا الفصل أن يكون مناعة للدستور وللدولة عندما تكون في خطر، مشيرا إلى أن هذا الفصل يسمح لرئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية بحماية الدستور، ولكن بدلاً من ذلك عُوِّض دستور 2014 بدستور جديد".وأكد بن عاشور أن" قضية القضاة تندرج ضمن إطار سياسي، وهذا النظام لا بد من مقاومته مدنياً وسلمياً، وتنظيم آليات المقاومة ضد مسار 25 جويلية ".مؤكدا في السياق ذاته أن الإضراب عن الطعام الذي قام به القضاة كان دفاعاً عن حقوقهم وانه شكل نقطة أساسية في تنظيم المقاومة ضد النظام الجديد"، مؤكداً أن هذا النظام استبدادي وظالم، ويحتقر الرأي المخالف وفق تصريحه .