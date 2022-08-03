وزارة العدل: استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بصرف منحة الاعفاء للقضاة المعفيين

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افادت وزارة العدل في بيانها اليوم الأربعاء انها قد استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بصرف منحة الاعفاء للقضاة المعفيين وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022.وجاء في بلاغ وزارة العدل ما يلي " في إطار تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق باعفاء قضاة.يهم وزارة العدل ان توضح انها قد استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بصرف منحة الاعفاء للمعنيين بالأمر وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022."يذكر أنه تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية ، وقوبل هذا الاعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف اسلاكهم ...