معز الجودي: الوضع يُنذر بالخطر خاصة على مستوى المديونية الخارجية والعمومية

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قال رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي، إن تونس اليوم تسير بالإقتراض، حيث تم منذ سنة 2010 اقتراض حوالي 56 مليار دينار وفق تأكيده.وفي تدخل هاتفي له في اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 03 أوت 2022، ذكر الجودي أن عملية صرف الأجور في تونس متواصلة لكن بالتداين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى تضاعف التضخم المالي.وتحدث الجودي عن تدهور المقدرة الشرائية وعدم قدرة الدولة على الترفيع في الأجور، مشددا على أنه حاليا لا يُمكن لتونس أن تخرج للسوق العالمية.وأفاد بأن هناك اقتراض داخلي كبير مقابل عدم خلق منتظم للثروة.وبين أن الوضع يُنذر بالخطر خاصة على مستوى المديونية الخارجية والعمومية، مصرحا 'كنا حذرنا من مخاطر وصول تونس إلى مرحلة الإختيار بين شراء الغذاء وتسديد الديون'.