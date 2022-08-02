عصام الشابي: على فاروق بوعسكر أن يدافع عن أداء هيأته ولا يهدد من يطالب بإعادة الفرز والتدقيق

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قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" أنه كان من المفروض على رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن يدافع عن أداء هيأته ولا يهدد من يطالب بإعادة الفرز والتدقيق.وأضاف الشابي أن الأداء غير المهني وغير المحترف لهيئة الانتخابات، جعل المجتمع السياسي والمدني ولأول مرة منذ الثورة يشك في مسار العملية الانتخابية.وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أكد خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة على أن نتائج الاستفتاء سليمة ومثبتة في محاضر مشيرا إلى ان من يشكك في النتائج لا يملك ادلة لوجود اخلالات واضحة أو وجود شبهة خطأ حولها .واضاف في ذات الصدد إن الاضطراب في ما تم نشره في الجداول لا يحمل أي قيمة قانونية ، معتبرا ان هناك من أراد "أن يركب على الاحداث لأسباب سياسية" وأن صحة النتائج يثبتها التطابق الكبير بين نتائج شركات سبر الآراء و نتائج الهيئة وهو دليل على سلامة مسار الاستفتاء ، كما أن الهيئة لم تتلاعب بأي معطى خاص بالاستفتاء وفق تعبيره.وكانت المحكمة الادارية، تلقت الى غاية يوم السبت 30 جويلية، ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء ، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري الذي قال في تصريح لوات "ان عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الادارية، للمثول امامها وان هيئة الانتخابات مستعدة للاجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها".ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء 26 جويلية ، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 ألف و884 صوتا، أي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148.723ألف صوت، أي بنسبة 5.4 بالمائة.