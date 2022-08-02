الفاعليات الإقتصادية في ندوة TICAD الدولية، محور لقاء وزير الإقتصاد بسفير اليابان في تونس

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إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Shinsuke Shimizu سفير اليابان بتونس.ووفق بلاغ للوزارة, كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى تقدم الإستعدادات والتحضيرات على مستوى الفاعليات الإقتصادية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في دورتها الثامنة التي ستحتضنها تونس نهاية الشهر الجاري.وأكد سمير سعيّد في هذا الإطار علي أهمية هذة الندوة الدولية التي ستشهد حضورا و مشاركة في أعلى مستوي من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين و الفاعلين الإقتصاديين و رجال الأعمال من اليابان وتونس وعديد البلدان الإفريقية ، مشيرا أن هذه الندوة ستتيح الفرصة لتعزيز الإستثمار والشراكة بين تونس واليابان بإعتبار ما سيتم عرضه من مشاريع عمومية تتطلب تمويلات خارجية او للإنجاز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.وابرز الوزير ان هذه الندوة ستتيح في نفس الوقت، الفرصة لبناء شراكات مثمرة بين القطاع الخاص من البلدين، كما تفتح الآفاق للتوجه نحو الفضاء الإفريقي الواعد و كذلك الفضاء الأورومتوسطي، مؤكدا في هذا السياق علي الدور الهام الذي يمكن للهياكل و المنظمات المعنية ان تلعبه في تجسيم هذه التوجهات والأهداف .كما كان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون الثنائي، لاسيما التعاون المالي والفني و برامج العمل للسنة القادمة, فضلا عن الفرص المتوفرة للرفع من حجم الإستثمارات اليابانية في تونس و سبل تعزيز الإحاطة بالمستثمرين بما يمكنهم من النشاط في أفضل الظروف.من جانبه تطرق Shinsuke Shimizu إلى تقدم التحضيرات الخاصة بالندوة لاسيما منها المتعلق بالجانب الإقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى اهمية هذا الجانب في فعالياتها بإعتبار ما ستتيحه من فرص للتلاقي بين الفاعلين الإقتصاديين و رجال الأعمال من تونس واليابان و البلدان الإفريقية المشاركة لتدارس الإمكانيات المتاحة لإرساء شراكات إقتصادية ، فضلا عن اتاحتها الفرصة للتعرف على المشاريع المزمع إنجازها في تونس في المرحلة القادمة و تدارس إمكانية المساهمة في تمويلها أو تنفيذها عبر آلية الشراكة بين القطاعين ، العام والخاص.