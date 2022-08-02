وزارة الصحة : تسجيل 47 وفاة و قرابة 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 25 الى 31 جويلية 2022

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 47 وفاة و5967 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 25 الى 31 جويلية 2022 بنسبة تحاليل ايجابية تقدر بـ 27 بالمائة .
وأوضحت الوزارة ، في بلاغها الأسبوعي لتحيين الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في تونس، أن 107 مصابا بفيروس كورونا تطلبت حالاتهم الصحية الإقامة بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته مقابل تعافي 16 ألفا و 421 مصابا بالفيروس.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 29 ألفا و105 وفاة ، ومليون و 134 ألفاو 660 اصابة بفيروس كورونا ، منذ ظهور هذه الجائحة، مقابل تماثل مليون و 114 ألفا و359 مصابا للشفاء.
وأوضحت الوزارة ، في بلاغها الأسبوعي لتحيين الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في تونس، أن 107 مصابا بفيروس كورونا تطلبت حالاتهم الصحية الإقامة بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته مقابل تعافي 16 ألفا و 421 مصابا بالفيروس.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 29 ألفا و105 وفاة ، ومليون و 134 ألفاو 660 اصابة بفيروس كورونا ، منذ ظهور هذه الجائحة، مقابل تماثل مليون و 114 ألفا و359 مصابا للشفاء.
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