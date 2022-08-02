وزارة الصحة : تسجيل 47 وفاة و قرابة 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 25 الى 31 جويلية 2022


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 13:30قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 47 وفاة و5967 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 25 الى 31 جويلية 2022 بنسبة تحاليل ايجابية تقدر بـ 27 بالمائة .


وأوضحت الوزارة ، في بلاغها الأسبوعي لتحيين الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في تونس، أن 107 مصابا بفيروس كورونا تطلبت حالاتهم الصحية الإقامة بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته مقابل تعافي 16 ألفا و 421 مصابا بالفيروس.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 29 ألفا و105 وفاة ، ومليون و 134 ألفاو 660 اصابة بفيروس كورونا ، منذ ظهور هذه الجائحة، مقابل تماثل مليون و 114 ألفا و359 مصابا للشفاء.

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