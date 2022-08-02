هشام العجبوني داعيا إلى إعادة الفرز: 'نتائج التصويت على الاستفتاء مشكوك فيها'


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 13:20قراءة: 0 د, 45 ث
      
شكّك اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022 القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب السابق في البرلمان المُنحل هشام العجبوني، في نتائج التصويت على الاستفتاء المُعلن عنها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


وفي حوار له على اذاعة شمس، وصف العجبوني الإستفتاء الذي انتُظم يوم 25 جويلية بالإستقواء ، معتبرا نسبة المشاركة بالضعيفة.

وقال إن 70 بالمائة لم يشاركوا في الاستفتاء ولم يُصوتوا على الدستور، متسائلا عن سبب عدم إعادة فرز الأصوات من أجل التثبت من النسب والأرقام التي نشرتها الهيئة.


من جهة أخرى قال هشام العجبوني إنه تم تسخير كل الإدارة بجميع أجهزتها للاستفتاء ورغم ذلك نسبة المشاركة لم تتجاوز 30،5 بالمائة، متحدثا عن افتقاد العديد من الذين صوتوا بنعم للعقلانية.
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في المقابل تحدث عن القناة الوطنية الأولى وقال إنها فقدت مصداقيتها بتسخير إمكانياتها لمساندي رئيس الجمهورية ولمساندي الاستفتاء والدستور الجديد.

وتابع أن القناة الوطنية تحولت إلى قناة 25 خاصة وأنها استقبلت جميع المُطبلين وفق تعبيره.



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