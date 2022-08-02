7513 مهاجر تونسي وصلوا إلى إيطاليا إلى حدود 1 أوت 2022


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 12:56قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال الناشط في المجتمع المدني والنائب في البرلمان السابق عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022، إن 7513 تونسي وصلوا إلى إيطاليا في الفترة من 1 جانفي 2022 إلى 1 أوت 2022، وأضاف أن هناك زيادة بحوالي ألف تونسي مقارنة بسنة 2021، كما أن 2167 تونسي وصلوا إلى إيطاليا في ظرف 15 يوم من 15 إلى 29 جويلية 2022، حسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.


وأشار الناشط في المجتمع المدني والنائب في البرلمان السابق عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أن عديد العائلات التونسية وصلت هذه المرة إلى إيطاليا، وهو المعطى الجديد في شكل الهجرة.

وقال إن معظم طلبات الحماية واللجوء يقع رفضها بالنظر إلى ما تسوقه السلطات التونسية حول الوضع في البلاد من حيث نسبة الرضا على آداء الرئيس ونسبة الإجابة بنعم على مشروع الدستور في الاستفتاء، دون أخذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ونسبة المقاطعة والعزوف عن الإقتراع بعين الاعتبار.


وأضاف أن السلطات التونسية لا تعطي هذه الأرقام أي أهمية رغم أنها تشهد ارتفاعا كبيرا، ورغم أن العائلات التونسية التي تهاجر بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا مهددة بالبقاء في الشارع، وبانقطاع أبنائهم عن الدراسة.
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وأشار إلى أن عدد المهاجرين التونسيين القصّر الذين يصلون إلى إيطاليا يبلغ 2500 شخص، وهو رقم عال جدا مقارنة ببقية الجنسيات الأخرى.



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