زكي الرحموني: 'بوعسكر وجماعته يهدرون المال العام ويستخدمونه في أغراض شخصية'


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 12:42قراءة: 0 د, 31 ث
      
انتقد اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022 العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني، أداء الهيئة الحالية.


وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس، اعتبر زكي الرحموني أن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وجماعته يستخدمون المال العام خدمةً لأغراض شخصية، واصفا إياهم بعديمي الكفاءة.

وأكد الرحموني أنهم يهدرون المال العام في الالتجاء للقضاء ضده وضد عضو الهيئة الحالي سامي الرحموني، واتهمهم بالعمل على إلهاء القضاء.


وتحدث زكي الرحموني عن وجود ثغرة في النظام المعلوماتي للهيئة وعن ارتكاب أخطاء في المحاضر، قائلا 'هناك خور كبير في المعطيات'.
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وبين أن ما يقوم به بوعسكر والناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري هو ترهات.



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