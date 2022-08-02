هشام العجبوني: بعد تقرير وزارة المالية ننتظر من الرئيس توضيح مصير ال 500 مليار المنهوبة

..





" سيدنا في إحدى "مونولوڨاته" قال لنا أن هنالك من قام بتحويل هبة كانت موجهة لتونس ب 500 مليار، و قال لنا أنه تم تحويل وجهة عديد القروض التي تحصلت عليها تونس. مليارات المليارات على حدّ قوله!

و أكيد أن سيدنا لا يتحدّث من فراغ و لديه كل الإثباتات و القرائن!



تقرير وزارة المالية، في انتظار نشره للعموم، لم يشر إلى عمليات نهب و تحويل قروض و إنما تحدث عن خسائر صرف pertes de change (نتيجة تدهور سعر صرف الدينار).



و بالتالي، على رئيس الجمهورية أن يقدّم المعلومات التي لديه في خصوص ال 500 مليار إلى وزارة المالية و أن يعلمنا بمٱل القضيّة التي تقدّم بها إلى القضاء في خصوص هذا الملف (أكيد قدّم قضية بناهبي المال العام، راهم 500 مليار موش شويّة و ينجموا يجيبولنا برشة قمح



و مازلنا ننتظر في ال 1500 مليار، الثروة إلّي كوّنها أحد السياسيين بعد الثورة! وين وصلت الحكاية؟؟ تطلعشي زادة كي خسائر الصّرف؟؟."