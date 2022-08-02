هشام العجبوني: بعد تقرير وزارة المالية ننتظر من الرئيس توضيح مصير ال 500 مليار المنهوبة

طالب القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك من رئيس الجمهورية قيس سعيد بكشف المتورطين في نهب 500 مليار من القروض والهبات.
وأضاف العجبوني " على الرئيس كشف ذلك التجاوز من خلال اطلاع وزارة المالية على كل التفاصيل".
يذكر أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ظهر أمس الإثنين تناول التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.
و تم في هذا الخصوص، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
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وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، "على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة".
وقد كلف رئيس الجمهورية، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، في أكتوبر 2021، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات العشرة الماضية.
وكتب هشام العجبوني في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية :
" سيدنا في إحدى "مونولوڨاته" قال لنا أن هنالك من قام بتحويل هبة كانت موجهة لتونس ب 500 مليار، و قال لنا أنه تم تحويل وجهة عديد القروض التي تحصلت عليها تونس. مليارات المليارات على حدّ قوله!
وأضاف العجبوني " على الرئيس كشف ذلك التجاوز من خلال اطلاع وزارة المالية على كل التفاصيل".
يذكر أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ظهر أمس الإثنين تناول التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.
و تم في هذا الخصوص، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، "على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة".
وقد كلف رئيس الجمهورية، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، في أكتوبر 2021، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات العشرة الماضية.
وكتب هشام العجبوني في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية :
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