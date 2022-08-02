هشام العجبوني: بعد تقرير وزارة المالية ننتظر من الرئيس توضيح مصير ال 500 مليار المنهوبة


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 12:10قراءة: 1 د, 45 ث
      
طالب القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك من رئيس الجمهورية قيس سعيد بكشف المتورطين في نهب 500 مليار من القروض والهبات.
وأضاف العجبوني " على الرئيس كشف ذلك التجاوز من خلال اطلاع وزارة المالية على كل التفاصيل".



يذكر أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ظهر أمس الإثنين تناول التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.


و تم في هذا الخصوص، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
..


وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، "على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة".

وقد كلف رئيس الجمهورية، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، في أكتوبر 2021، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات العشرة الماضية.

وكتب هشام العجبوني في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية :

" سيدنا في إحدى "مونولوڨاته" قال لنا أن هنالك من قام بتحويل هبة كانت موجهة لتونس ب 500 مليار، و قال لنا أنه تم تحويل وجهة عديد القروض التي تحصلت عليها تونس. مليارات المليارات على حدّ قوله!
و أكيد أن سيدنا لا يتحدّث من فراغ و لديه كل الإثباتات و القرائن!

تقرير وزارة المالية، في انتظار نشره للعموم، لم يشر إلى عمليات نهب و تحويل قروض و إنما تحدث عن خسائر صرف pertes de change (نتيجة تدهور سعر صرف الدينار).

و بالتالي، على رئيس الجمهورية أن يقدّم المعلومات التي لديه في خصوص ال 500 مليار إلى وزارة المالية و أن يعلمنا بمٱل القضيّة التي تقدّم بها إلى القضاء في خصوص هذا الملف (أكيد قدّم قضية بناهبي المال العام، راهم 500 مليار موش شويّة و ينجموا يجيبولنا برشة قمح

و مازلنا ننتظر في ال 1500 مليار، الثروة إلّي كوّنها أحد السياسيين بعد الثورة! وين وصلت الحكاية؟؟ تطلعشي زادة كي خسائر الصّرف؟؟."





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250744



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 02 أوت 2022 | 4 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:27 16:14 12:33 05:26 03:45
Babnet
32°
Babnet32°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2533°-2534°-2637°-2635°-27
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (1 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 aout)   761,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   