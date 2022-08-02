غازي الشواشي: من حق الشعب التونسي معرفة حجم الأموال المنهوبة منذ الثورة والاطلاع على تقرير وزارة المالية

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" من حق الشعب التونسي الاطلاع على التقرير الذي اعدته وزارة المالية المتعلق بجرد و ضبط القروض و الهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية و المؤسسات العمومية خلال العشرية الاخيرة لمعرفة حجم القروض و الهبات التي تم تحويل وجهتها او الاستيلاء عليها من طرف جهات سياسية كما سبق و ان صرح بذلك قيس سعيد."