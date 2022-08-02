غازي الشواشي: من حق الشعب التونسي معرفة حجم الأموال المنهوبة منذ الثورة والاطلاع على تقرير وزارة المالية


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 10:48قراءة: 1 د, 8 ث
      
قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي انه حق الشعب التونسي معرفة حجم الأموال المنهوبة منذ الثورة.


يذكر أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ظهر أمس الإثنين تناول التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.

و تم في هذا الخصوص، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، "على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة".

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وقد كلف رئيس الجمهورية، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، في أكتوبر 2021، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات العشرة الماضية.

وكتب الشواشي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية :

" من حق الشعب التونسي الاطلاع على التقرير الذي اعدته وزارة المالية المتعلق بجرد و ضبط القروض و الهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية و المؤسسات العمومية خلال العشرية الاخيرة لمعرفة حجم القروض و الهبات التي تم تحويل وجهتها او الاستيلاء عليها من طرف جهات سياسية كما سبق و ان صرح بذلك قيس سعيد."





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