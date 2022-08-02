الاحتفاظ بضابطين بالحرس الوطني لهذا السبب

باب نات -

أذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سيدي بوزيد لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالإحتفاظ بضابطين بالحرس الوطني يعملان باحد مقرات الحرس الوطني أتهما بتدليس وثيقة إدارية.ووفق ما أكده مصدرنا فإنه سيحال المحضر لاحقا على النيابة العمومية لإتخاذ ما يتعين قانونا بشانهما بخصوص ما وجه إليهما من تهم .