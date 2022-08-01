وزارة العدل تنفي وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 21:56قراءة: 0 د, 8 ث
      
توضح وزارة العدل في بلاغ اعلامي أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم اعفاؤهم، وأنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.

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