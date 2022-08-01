وزارة العدل تنفي وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم

توضح وزارة العدل في بلاغ اعلامي أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم اعفاؤهم، وأنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.



