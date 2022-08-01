احمد ونيس: التصريحات الأمريكية لا تمس من السيادة الوطنية


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 19:09قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال السفير الأسبق و الديبلوماسي احمد ونيس خلال استضافته في برنامج "البلاد اليوم" على الاذاعة الوطنية الاثنين 01 أوت 2022، إن التصريحات الأمريكية حول المسار السياسي في تونس أمر عادي ومقبول وهي تتنزل في إطار الحوار الديمقراطي بين الدول .


وأضاف أن القول بأنها تدخل في الشأن الداخلي موقف ضعيف والموقف الديبلوماسي الأصح هو اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية دولة غير ديمقراطية وعدوة السلام في العالم والدليل دعمها للكيان الصهيوني ولا يمكن لها أن تتحدث عن الديمقراطية في دول أخرى..."

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