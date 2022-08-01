عبير موسي… قيس سعيد يتعامل مع مؤسسة الرئاسة وكأنها ملكه

اطلب رئيس الجمهورية بعدم نشر نص الدستور الجديد من أجل تلافي الخطر الداهم الذي يهدد البلاد

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هذا ميثاقي السياسي لتصحيح المسار

افادت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي لدى حضورها اليوم في برنامج “ميدي ماد” على Radio Med ، اليوم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتعامل مع مؤسسة الرئاسة وكأنها ملكه واستقباله للصحفي عبد الباري عطوان خلسة يعتبر إهانة ، وفق تعبيرها . واعتبرت هذا اللقاء خرق للبروتوكول واعتداء على هياكل الدولة ، داعية الرئاسة لإصدار توضيح رسمي ، معتبرة أن ذلك يرتقي إلى مستوى التخابر مع جهة أجنبية ، وفق تقديرهاواعتبرت ان ”مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للإجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية”.ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ رئيس الجمهورية إلى الاستقالة والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها لحفظ ماء وجهها، مؤكدة أن هيئة الانتخابات وجدت للتزوير ، وفق تعبيرها .وطالبت الرئيس بعدم نشر نص الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية من أجل تلافي الخطر الداهم الذي يهدد البلاد في حال شغور منصب رئيس الجمهوريةوافادت موسي أن المبادرة التي أطلقها الحزب “الميثاق السياسي ” تجمع كل القوى التي ترفض التوافق مع الإسلام السياسي وسيتم عرضها على المنظمات الوطنية ، مبينة أن هذه المبادرة لا تلزم المنخرطين فيها بالانتماء إلى الحزب ، وفق قولها .وتابعت أن مبادرة الحزب لا علاقة لها بالميثاق الوطني الذي طرحه الرئيس الراحل زين العابدين بن علي موضحة انها هي مرحلة وحدة وطنية على شاكلة الجبهة لتحرير تونس