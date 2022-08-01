زكي الرحموني: لم نتهم هيئة الانتخابات بالتزوير بل انتقدنا أخطاءها


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 09:24قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكد العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني أن مجمل المواقف التي أدلى بها رفقة عضو الهيئة سامي بن سلامة لا تتعلق باتهام هيئة الانتخابات بالتزوير، بل تضمّنت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها الهيئة، وفق حوار له نُشر في العدد الصادر اليوم الاثنين 1 أوت 2022 بجريدة الشروق.


ويأتي هذا التصريح تزامنا مع رفع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قضايا جزائية اليوم الاثنين ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني، وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل وفق ما أفاد به في تصريح سابق المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.

وقال المتحدث باسم الهيئة أيضا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه ستتم مواصلة منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس هيئة الانتخابات ذلك بالإجماع يوم 25 جويلية في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص هذا الموضوع وفق قوله.


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