عزيز زهير في ذمة الله


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 11:29قراءة: 0 د, 27 ث
      
فقدت الاسرة الرياضية اليوم الاحد الرئيس الأسبق للترجي الرياضي التونسي ورجل الاعمال المعروف عزيز زهير الذي وافاه الأجل المحتوم عن سن 69 عاما.
وكان عزيز زهير ترأس الترجي الرياضي التونسي في فترة ما بين 2004 و2007 وتحصل النادي تحت قيادته على العديد من الالقاب في كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة إلى جانب الرياضات الفردية الاخرى.

كما كان الفقيد مولعا برياضة التنس وتمكن كلاعب من حصد العديد من الالقاب الوطنية والافريقية.



رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان مع أحر التعازي لعائلته .

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إنا لله وإنا إليه راجعون


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