الحمامات: حجز مخدرات وعملات أجنبية لدى 5 أجانب


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 09:21قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني إنه وعلى إثر معلومات مؤكدة لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات مفادها تحوز مجموعة من الأشخاص من جنسية إحدى الدول المجاورة على كمية من الأقراص المخدرة ومقيمين بأحد النزل بجهة الحمامات، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة.


وفي بلاغ لها نشرته ليلة أمس، أوضحت الإدارة العامة ، أن الوحدات الأمنية المذكورة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية وقع معية أعوان شرطة النجدة، مداهمة الغرفة التي يقيمون بها أين تم القبض على 05 أشخاص من جنسية إحدى الدول المجاورة.




وبتفتيش الغرفة تفتيشا دقيقا عُثر على 23 كبسولة مخدّرة ومبلغ مالي قدره 32880 دينار ومبالغ مالية أخرى متفاوتة من العملات الأجنبية.
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وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.

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