عبير موسي للمغزاوي: ياخي ما تحشمش!؟ عامل فيها جهبذ متاع سيادة وطنية ومناهضة امريكا وانت ولائك للخارج!!؟

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هاجمت السبت 30 جويلية، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى حركة الشعب وعلى رأسها أمينها العام زهير المغزاوي على خلفية المواقف من تصريحات مسؤوليين أمريكيين بخصوص تونس.وقالت "الي خرجو يحكيو على تنديدهم بالموقف الامريكي موش على خاطر السيادة الوطنية، اما على خاطر هوما يمثلوا الذراع متاع خصوم امريكا في تونس وعاملين فيها جهابذة متاع مناهضة امريكا".وخاطبت المغزاوي قائلة "ياخي ما تحشموش، انت الحركة متاعك زعيمها موش تونسي، انت كي تعمل اجتماع تحط تصويرة عبد الناصر ما تحطش تصويرة لا الزعيم بورقيبة ولا حتى شعار الجمهورية ،انت ولائك للخارج وولائك لمنظومة سياسية وفكرية نابعة من الخارج.وأضافت قائلة "كان جات تونس تحترم نفسها، وقلنا في الدستور يحجر تكوين الاحزاب الي عندها ارتباطات بمصالح أجنبية، الي يحط تصويرة عبد الناصر والا غير عبد الناصر ما يجمش يتكلم عالسيادة الوطنية لان اهداف حزبو تحقيق سيادة خارجية".وأضافت مخاطبة المغزاوي قائلة "انت اخر واحد ينجم يحكي عالسيادة الوطنية وتكذب علينا خاطرك تمثل ذراع خصوم امريكا وتحب تنقل العركة لتونس".وكانت عبير موسي ألقت خطاب من الحمامات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لعيد الجمهورية...ووجهت موسي في أخر كلمتها ، ألفاظا نابية ضد الصحفيين وضد كل عدد من وسائل الاعلام والكرونيكورات ... مما اضطر الصحفيون الحاضرون الى مقاطعة الاجتماع وعدم مواكبته.