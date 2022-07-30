نبيل حجي: الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه هو لقيس سعيد وليس للشعب التونسي


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 13:22قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحدث نبيل حجي القيادي في التيار الديمقراطي على راديو إي ف أم، يوم أمس الجمعة 29 جويلية، عن قرار حملة مقاطعة الاستفتاء و مقاضاة رئاسة الحكومة وهيئة الانتخابات بتهم تبديد أموال الدولة وتزييف الانتخابات.


وقال الحجي إن الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه هو لقيس سعيد وليس للشعب التونسي باعتبار أن 90 بالمائة من التونسيين المصوتين بنعم لم يطلعو على فحواه.

وقال حجي إن مسار الاستفتاء كله كان خاطئا ولا يمكنه أن يكون مسارا لجمهورية تونسية، مضيفا أنه وقع توظيف أجهزة الدولة في الإستفتاء كما أن الرئيس انخرط في خرق الصمت الانتخابي، قائلا: إذا الدساتير في الدول الديمقراطية تكتب هكذا على الدنيا السلام".



..





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250601



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 30 جويلية 2022 | 2 1 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:30 16:15 12:33 05:23 03:41
Babnet
35°
Babnet36°Babnet% 38:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
8.23 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2834°-2635°-2633°-2634°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (29 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juil)   610,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   