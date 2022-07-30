نبيل حجي: الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه هو لقيس سعيد وليس للشعب التونسي

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تحدث نبيل حجي القيادي في التيار الديمقراطي على راديو إي ف أم، يوم أمس الجمعة 29 جويلية، عن قرار حملة مقاطعة الاستفتاء و مقاضاة رئاسة الحكومة وهيئة الانتخابات بتهم تبديد أموال الدولة وتزييف الانتخابات.وقال الحجي إن الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه هو لقيس سعيد وليس للشعب التونسي باعتبار أن 90 بالمائة من التونسيين المصوتين بنعم لم يطلعو على فحواه.وقال حجي إن مسار الاستفتاء كله كان خاطئا ولا يمكنه أن يكون مسارا لجمهورية تونسية، مضيفا أنه وقع توظيف أجهزة الدولة في الإستفتاء كما أن الرئيس انخرط في خرق الصمت الانتخابي، قائلا: إذا الدساتير في الدول الديمقراطية تكتب هكذا على الدنيا السلام".