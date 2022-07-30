فتح بحث حول صفقة فساد لسوق الدواب بفايض

جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها

Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 11:16 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أمس بتقديم رئيس دائر ة بولاية سيدي بوزيد و ادراج شخص بالتفتيش على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة مفادها انه أثناء قيام مصالح التفقدية التابعة لوزارة الداخلية باعمال رقابة و تفقد تم الكشف عن جملة من التجاوزات و الفساد في إسناد صفقة سوق الدواب بفايض .


و قد أحيل المحضر الي النيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي ضدهما و كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل استغلال موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالادارة و مخالفة التراتيب المطبقة قانونا و المشاركة في ذلك وفق ما صرح به جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها لباب نات اليوم السبت 30 جويلية 2022.

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