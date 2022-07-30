الغنوشي لـCNN: 'العشرية الماضية لم تكن سوداء'

قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ، في مقابلة مع مذيعة سي أن أن بيكي أندرسون : "نحن لا نبرئ أنفسنا من المسؤولية على السنوات العشر الماضية، ولكننا نرفض أن نكون وحدنا"، مشيرًا إلى أن بعض تلك المدة كانت برئاسة الباجي قائد السبسي بحزبه "الذي كان يتحكم بالبرلمان والحكومة وكل السلطات".
وقال أن العشرية الماضية لم تكن سوداء وأن الثورة المضادة وخصوم الديمقراطية قاموا بتشويه وشيطنة الـ10 سنوات المنقضية، مصرحا بالقول في نفس السياق 'لا نبرأ أنفسنا لأن النهضة كانت موجودة بشكل أو آخر وخلال حكم الباجي قايد السبسي في الـ5 سنوات لم تكن في قيادة الحكم، فنصف المدة كان يقودها الرئيس الباجي بحزبه الذي كان يتحكم في الحكومة والبرلمان وكل السلطات.
واعتبر الغنوشي أن التونسيين خلال الـ10 سنوات الماضية تمتعوا بمستويات من الحرية لا تختلف عما موجود في فرانكفورت أو لوس انجلس أو لندن وفق تعبيره.
وقال أن العشرية الماضية لم تكن سوداء وأن الثورة المضادة وخصوم الديمقراطية قاموا بتشويه وشيطنة الـ10 سنوات المنقضية، مصرحا بالقول في نفس السياق 'لا نبرأ أنفسنا لأن النهضة كانت موجودة بشكل أو آخر وخلال حكم الباجي قايد السبسي في الـ5 سنوات لم تكن في قيادة الحكم، فنصف المدة كان يقودها الرئيس الباجي بحزبه الذي كان يتحكم في الحكومة والبرلمان وكل السلطات.
واعتبر الغنوشي أن التونسيين خلال الـ10 سنوات الماضية تمتعوا بمستويات من الحرية لا تختلف عما موجود في فرانكفورت أو لوس انجلس أو لندن وفق تعبيره.
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