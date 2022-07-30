بولبابه سالم لعماد الحمامي: كنت وزيرا في حكومتين خلال العشرية التي تنتقدها


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 09:41 قراءة: 0 د, 49 ث
      
خلال استضافتهما في قناة DW الألمانية قال المحلل السياسي بولبابه سالم لعماد الحمامي الذي بالغ في انتقاد العشرية الماضية ان الحمامي كان وزيرا في حكومتين و بالتالي لا يليق به ان يهاجم الفترة الماضية و بين ان اسلوبه التبريري للاستفتاء و نتائجه لا يمكن ان تقنع طالبا بسيطا درس العلوم القانونية و السياسية باعتبار ان الدستور عقد اجتماعي تشاركي يساهم في صياغته ممثلو الشعب و منظمات المجتمع المدني و تقع استشارة هيئات دولية ليكون مطابقا للمعايير الدولية.



وكان عماد الحمامي مهندس اتفاق الكمور الفاشل, صرح في السابق أنه يشعر بالفرح إزاء مشروع الدستور الجديد ويعتبره في مستوى اللحظة التاريخية.
والحمامي الذي أقيل من الوزارة في حكومة الشاهد أكد مشاركته في صياغة دستور 2014 الذي اعتبره أنه أفضل من دستور 59، كما شدد على أن مشروع دستور 2022 أفضل بكثير من دستور 2014.


وأشار إلى أن التغييرات التي أدخلها رئيس الجمهورية على مسودة الدستور المسلمة إليه من طرف اللجنة الاستشارية بسيطة، ولا تكاد تذكر، على غرار بعض جزئيات الصياغة وبعض التفاصيل المتعلقة بالهيئات الدستورية والجماعات المحلية.
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