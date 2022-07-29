تجند له 17 أمنيا وكان مسلحا : "ولد بودة" في قبضة عدلية العمران


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 20:47 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكن اليوم أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأثر مداهمة بجهة الجبل الأحمر تجند لها 17 أمنيا من ايقاف مجرم خطير معروف بكنية "ولد بودة" محل 10 مناشير تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة سكين و السرقة بجميع انواعها و محل تتبع عدلي في خمسة قضايا عدلية من أجل السلب بواسطة آلة حادة سكين.



و قد تم حجز كمية من مادة مخدرة (الهيروين ) أثناء مداهمة منزله بجهة الجبل الأحمر في العقد الثاني .


واعترف المتهم انه ينفذ عمليات السلب المواطنين لشراء مخدر الهيروين .

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باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.


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