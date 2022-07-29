امتحان باكالوريا 2021 يحيل أساتذة مراقبين واداريين ورئيس مركز امتحانات على القضاء

جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها

Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 17:16 قراءة: 0 د, 56 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتداءية بسيدي بوزيد بتقديم 7 اشخاص من بينهم احد رؤساء مراكز امتحانات البكالوريا بسيدي بوزيد سنة 2021 و مساعدين له وعدد من الأساتذة المراقبين و الاداربين بنفس المركز و ادراج مترشح لشهادة البكالوريا بالتفتيش على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية تعهد بها فرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد مفادها انه أثناء إجراء امتحانات البكالوريا لسنة 2021 و أثناء إصلاح أوراق امتحان البكالوريا تم التفطن إلى عملية غش في أوراق امتحان لاحد المترشحين لشهادة البكالوريا حيث تم ابدال أوراق الامتحان التي حررها بمركز الامتحان بأوراق اخري تم إنجازها خارج قسم الامتحان و الايهام بأنها الورقة الصحيحة للمترشح ...


و باحالة المحضر على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدهم و كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل الغش في مناظرة وطنية و المشاركة في ذلك . و قد قرر قاضي التحقيق المتعهد ابقاءهم مبدئيا بحالة سراح على ذمة البحث و تأخير النظر في الملف إلى موعد لاحق لاستكمال الابحاث ... وذاك وفق ما صرح به جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها لباب نات اليوم الجمعة 29 جويلية 2022.


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