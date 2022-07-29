تجندت لها امنيات... الإطاحة بأخطر متحيلة في صفاقس... التفاصيل

تمكن أمس امنيات وأعوان أمن بمصلحة شرطة النجدة بصفاقس وأعوان مركز الأمن الوطني بالشيحية من الأطاحة بأخطر متحيلة بالجهة قامت بسلسلة من السرقات باستعمال السلب والحيلة لنساء مسنات حيث كانت توهمن بإزالة السحر عنهن من خلال مصوغهن ثم تتسلم منهن قطع المصوغ وتلوذ بالفرار .بعرضها على المسنات تعرفت عليها 5 نساء حيث أكدت احداهن أنها استولت على حقيبتها التى تحتوي على 4 آلاف دينار وكمية من الذهب .وبمداهمة منزلها تم حجز كميات كبيرة من المسروقات تتمثل في تجهيزات الكترونية وأموال ومصوغ وملابس جاهزة اعترفت المتحيلة بسرقتها من المتضررات .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة بصفاقس أذنت بالاحتفاظ بها وتحرير محضر بحث في الغرض.